06.07.2020 ( vor 3 Stunden )



In Bayern haben sich unabhängig voneinander zwei tödliche Beziehungstaten ereignet. Ein Mann erstach seine Noch-Ehefrau im Bus, ein anderer seine Ex-Freundin im Wald. Vor anderen Passagieren hat ein Mann in einem Linienbus seine getrennt lebende Ehefrau erstochen. Der 37-Jährige hatte am Montag in den Mittagsstunden in Obergünzburg im Landkreis Ostallgäu in dem Bus auf seine frühere Partnerin ... 👓 Vollständige Meldung