08.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Erinnern Sie sich noch an Michael Born? Den Filmfälscher? Günther Jauch stolperte in seiner Tätigkeit für das RTL-Magazin "stern TV" über dessen Betrugsskandal – und hüllt sich seitdem in einen Mantel des Schweigens. "Zum Glück vergessen wir ja auch eine ganze Menge" urteilte Günther Jauch 2010 für 👓 Vollständige Meldung