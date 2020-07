08.07.2020 ( vor 12 Stunden )

Nach einem Vortrag im November rammte ein Angreifer Fritz von Weizsäcker ein Messer in den Hals, der Mediziner starb noch am Tatort. Jetzt soll das Urteil gegen den mutmaßlichen Täter fallen. Rund acht Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker soll der Prozess am Mittwoch in die Schlussphase gehen. Die Plädoyers und auch die Verkündung eines Urteils ...