Hertha BSC soll zukünftig um die vorderen Tabellen-Plätze der Fußball Bundesliga spielen. Man wolle in der kommenden Saison besser abschneiden als Rang zehn in dieser Spielzeit, sagte Hertha-Präsident Werner Gegenbauer in einem Interview der "Bild" (Mittwoch). "Perspektivisch sind die vorderen Tabel