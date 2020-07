09.07.2020 ( vor 1 Woche )

Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA wird das nächste Enthüllungsbuch über die Trumps angekündigt. Diesmal spricht eine Ex-Beraterin von Melania Trump – die im Ärger das Weiß e Haus verließ. Erst John Bolton und Mary Trump, nun eine langjährige Freundin und Beraterin der First Lady – die Reihe an Buchveröffentlichungen über die noch recht kurze Zeit der Trumps im Weißen Haus reißt nicht ...