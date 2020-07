Donald Trump soll bei Uni-Zulassung betrogen haben

Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Tag



Donald Trump: Kandidatur von Kanye West ist „sehr interessant“ 01:10 Die angekündigte Kandidatur von Kanye West für die Präsidentschaftswahl in den USA in diesem Jahr schockte die ganze Welt. Der aktuelle Präsidenten Donald Trump findet diese jedoch „sehr interessant“ und scheint sich sogar für seinen Freund zu freuen. Mehr Infos haben wir hier.