Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rechnet in diesem Sommer mit deutlich mehr Badetoten, als in den Vorjahren. Bis Ende Juni seien in Bayern bereits 12 Menschen ertrunken, "und jede Woche werden es mehr", sagte ein DLRG-Sprecher in München. 2019 waren in bayerischen Gewässern 95 Menschen ertrunken.