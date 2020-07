10.07.2020 ( vor 3 Stunden )

Ein fast elf Milliarden Euro umfassendes Programm der SPD- Opposition für einen größeren Corona-Rettungsschirm in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag im Landtag abgelehnt worden. Die SPD hatte unter anderem zusätzliche Hilfen für Steuerausfälle in den Kommunen sowie für Familien und corona-bedingt wei