14.07.2020 ( vor 10 Stunden )



Am Dienstagabend ging zeitweise nichts mehr. Der Kommunikationsdienst Am Dienstagabend ging zeitweise nichts mehr. Der Kommunikationsdienst Whatsapp war für mehrere Minuten nicht nutzbar. Über 100.000 Störungsmeldungen gingen noch am Abend ein. Der Kommunikations- und Nachrichtendienst WhatsApp war am Dienstagabend für mehrere Minuten nicht zu erreichen. Etliche Nutz 👓 Vollständige Meldung