15.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Frankfurt/Main (dpa) - Der Marathon am 25. Oktober in Frankfurt steht wegen der Frankfurt/Main (dpa) - Der Marathon am 25. Oktober in Frankfurt steht wegen der Corona Krise in diesem Jahr vor dem Aus. "Wir rechnen mit der Absage - sie ist in jedem Fall wahrscheinlicher als ein Stattfinden", sagte Organisator Jo Schindler in einem Bericht auf "hessenschau.de". Die Entscheidung t 👓 Vollständige Meldung