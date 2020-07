Im Hin und Her um den neuen Bußgeldkatalog für Temposünder ist in Hamburg noch nicht entschieden, ob nach der inzwischen zurückgenommenen Regelung...

Verkehr: Jamaika uneins über härteren Bußgeld-Katalog In der Debatte um härtere Strafen für Temposünder ist in Schleswig-Holstein Streit in der Koalition von CDU, FDP und Grüne entflammt. Grünen-Landeschef...

abendblatt.de vor 1 Tag - Top Auch berichtet bei • stern.de