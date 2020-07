17.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Die Menschen in Sachsen-Anhalt können mit einem sonnigen Die Menschen in Sachsen-Anhalt können mit einem sonnigen Start ins Wochenende rechnen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Freitag bei einer Mischung aus Sonne und Wolken weitestgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24, im Harz zwischen 14 und 19 Grad. Der Samstag beg 👓 Vollständige Meldung