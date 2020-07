Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 2 Tagen



Lili Reinhart: Diese Filme solltet ihr nicht verpassen 01:05 „Riverdale“-Star Lili Reinhart ist begeistert von dem Netflix-Film „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“, verriet sie jetzt ihren Fans auf Instagram. Außerdem zeigte sie erste Bilder von ihrem Streifen „Chemical Hearts“. Die Filme sollten Fans nicht verpassen.