Quelle: DPA - vor 1 Woche



Morde in Rot am See: Urteil mit hoher Haftstrafe 00:51 Ellwangen, 10.07.20: Knapp ein halbes Jahr nach der Gewalttat mit sechs Toten im baden-württembergischen Rot am See ist der Angeklagte wegen Mordes und versuchten Mordes verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen verhängte am Freitag eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und ordnete die...