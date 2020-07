24.07.2020 ( vor 7 Stunden )

Die Straubing Tigers haben Stürmer Antoine Laganière für eine weitere Saison in der Deutschen Eishockey Liga gehalten. Der 30 Jahre alte Franko-Kanadier verzichtete auf eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2021 laufenden Vertrag, wie die Niederbayern am Freitag mitteilten. Laganière war in den v