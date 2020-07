Sebastian Benner RT @oekomobil: #Tempolimit "Jeder dritte Verkehrstote wegen Raserei Mehr als die Hälfte der Bürger will #Tempolimit auf Autobahnen Die Grün… vor 34 Minuten Masklim RT @stefanie_pauels: Mehr als die Hälfte der Bürger will Tempolimit auf Autobahnen https://t.co/cqLGw7WV41 @kkklawitter von wegen, wir sind… vor 1 Stunde Zoe FAMILIE RT @stefanie_pauels: Mehr als die Hälfte der Bürger will Tempolimit auf Autobahnen https://t.co/cqLGw7WV41 @kkklawitter von wegen, wir sind… vor 1 Stunde Uwe RT @oekomobil: #Tempolimit "Jeder dritte Verkehrstote wegen Raserei Mehr als die Hälfte der Bürger will #Tempolimit auf Autobahnen Die Grün… vor 2 Stunden ökologisch mobil #Tempolimit "Jeder dritte Verkehrstote wegen Raserei Mehr als die Hälfte der Bürger will #Tempolimit auf Autobahnen… https://t.co/srLDVIoe3w vor 2 Stunden liserlvomwasser RT @RadTicker: 54 % der befragten Bundesbürger sind "gegen jeden Menschenverstand" und unterstützen "Forderungen, die Zorn, Verärgerung, Be… vor 2 Stunden