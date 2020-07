28.07.2020 ( vor 3 Stunden )

Die First Lady will den Rosengarten des Weiß en Hauses im Stil der 1960er Jahre umbauen. Der Garten spielt in der US-Politik eine wichtige Rolle – Melania wird wegen ihres Vorhabens aber auch kritisiert. First Lady Melania Trump lässt den Rosengarten des Weißen Hauses auf Vordermann bringen. Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag eine umfassende Restaurierung des Gartens an...