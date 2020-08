dieschwäbin RT @HubertAiwanger: Wir gehen die Probleme der Wirtschaft gezielt an! #HandelnStattReden https://t.co/kjwvGsfe3I vor 5 Tagen Hubert Aiwanger Wir gehen die Probleme der Wirtschaft gezielt an! #HandelnStattReden https://t.co/kjwvGsfe3I vor 5 Tagen FREIE WÄHLER News Hubert Aiwanger wirbt um Unterstützung für die Augsburger Wirtschaft (via @AZ_Augsburg) https://t.co/DwMUOYAuOL vor 6 Tagen