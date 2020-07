Trump zieht noch mehr US-Soldaten als geplant ab und Coronaleugner und Rechtsextreme rufen zu Großdemo in Berlin auf – was wichtig war Außerdem: So entwickeln sich die Coronazahlen in den Reiseländern + Nur die Hälfte der beatmeten Covid-19-Patienten überleben. Die Themen des Tages.

Tagesspiegel vor 16 Stunden - Politik