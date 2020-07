Corona-Krise trifft USA besonders hart - Rekord-Zahl an Toten: Corona-Notstand in 6 US-Staaten - vor allem Latinos betroffen In den USA steigt die Zahl der Corona-Toten rasant, inzwischen hat das Virus dort mehr als 149.000 Menschen dahingerafft. Die sechs US-Bundesstaaten Texas,...

Focus Online vor 18 Stunden - Politik





Massentests nach Corona-Ausbruch in österreichischem Touristenort Am Wolfgangsee in Österreich wurden 44 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Im beliebten Ferienort müssen nun Hunderte Angestellten, Urlauber und...

Basler Zeitung vor 4 Tagen - Welt





Für Urlaubsrückkehrer: Erste Flughäfen bieten kostenlose Corona-Tests an Köln (dpa) - Urlaubsrückkehrer können sich seit heute auf mehreren Flughäfen in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Airports in...

t-online.de vor 5 Tagen - Reisen



Tour de France - Zabel: Radsport-Konzept zum Saison-Neustart "sehr fragil" Berlin (dpa) - Radprofi Rick Zabel bewertet das Konzept zum Neustart der Saison in Zeiten von Corona als "sehr fragil". Es wisse keiner, wie es in der Realität...

t-online.de vor 1 Woche - Sport





Virus-Ausbruch bei Tönnies - Tönnies gibt das Unschuldslamm - und droht Land NRW mit Gang vor Gericht Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies wurden mehr als 1.500 Angestellte positiv auf Corona getestet. Darauf folgte ein lokaler Lockdown im Kreis...

Focus Online vor 1 Woche - Finanzen



Europäische Union: Deutschland zahlt künftig zehn Milliarden mehr in EU-Haushalt Nach der Einigung der Staats- und Regierungschefs auf das Corona-Paket und das EU-Budget soll die Höhe der jährlichen Überweisungen bei etwa 40 Milliarden...

sueddeutsche.de vor 1 Woche - Top