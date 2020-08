30.07.2020 ( vor 3 Tagen )

In wenigen Tagen läuft der reguläre Schulbetrieb in Berlin wieder an. Der Senat hat dafür nun die Einführung einer Maskenpflicht angekündigt. Berlin wird im Kampf gegen das Coronavirus eine Maskenpflicht an Schulen einführen. Die Regelung soll nach dem Ende der Sommerferien für Schüler, Lehrer und a