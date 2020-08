31.07.2020 ( vor 1 Woche )

Mit hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad wird es am Wochenende in Niedersachsen und Bremen heiß. Am Freitag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Emsland und Weserbergland 30 Grad erwartet. An der Nordsee und im Harz wird es mit Höchstwerten um die 28 Grad warm. Am Samstag wird es mit Sp