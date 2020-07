31.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Mit sehr hohen Temperaturen und zunehmend schwülem Wetter endet die Woche im Südwesten. Der Freitag bleibe für den Großteil des Landes sonnig, nur im Südosten werden vom Nachmittag an Quellwolken erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im südlichen Bergland und in Oberschwaben seien Mit sehr hohen Temperaturen und zunehmend schwülem Wetter endet die Woche im Südwesten. Der Freitag bleibe für den Großteil des Landes sonnig, nur im Südosten werden vom Nachmittag an Quellwolken erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im südlichen Bergland und in Oberschwaben seien 👓 Vollständige Meldung