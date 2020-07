31.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben oder wollen eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe haben. Die Zahl der Kleinen Waffenscheine stieg binnen eines Jahres um 9, 3 Prozent auf 11 373 (Stand: 30. Juni), wie aus Daten des Innenministeriums in Schwerin hervorgeht. Nach einem Ber Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben oder wollen eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe haben. Die Zahl der Kleinen Waffenscheine stieg binnen eines Jahres um 9, 3 Prozent auf 11 373 (Stand: 30. Juni), wie aus Daten des Innenministeriums in Schwerin hervorgeht. Nach einem Ber 👓 Vollständige Meldung