04.08.2020 ( vor 4 Stunden )



Am Sonnabend besichtigen Parteimitglieder mit Bürgern Orte lokaler Projekte in der Schlossstadt und beantworten Fragen zum Thema. Am Sonnabend besichtigen Parteimitglieder mit Bürgern Orte lokaler Projekte in der Schlossstadt und beantworten Fragen zum Thema. 👓 Vollständige Meldung