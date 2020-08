Maskenpflicht in Schulen ab Klasse fünf beschlossen In Mecklenburg-Vorpommern müssen Schüler und Lehrer von diesem Mittwoch an auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Außerdem sollen die...

Cotona-Pandemie : Maskenpflicht an Schulen in NRW beschlossen – auch im Unterricht Jetzt kommt sie doch - die Maskenpflicht an den Schulen in NRW. Für ältere Jungen und Mädchen soll sie sogar im Unterricht gelten. Schulministerin Yvonne...

News des Tages: Maskenpflicht an Schulen in NRW beschlossen Flughäfen Leipzig und Dresden testen Rückkehrer auf Coronavirus +++ Philippinen verschärfen Ausgangssperre wegen steigender Corona-Zahlen +++ Mieten und...

Maskenpflicht an Berliner Schulen in Planung – ab Schulstart nach Ferien In wenigen Tagen läuft der reguläre Schulbetrieb in Berlin wieder an. Der Senat plant dafür die Einführung einer Maskenpflicht. Noch sind jedoch nicht alle...

Nach den Ferien: Maskenpflicht in Schulen könnte kommen Beschlossen ist es noch nicht, aber die Senatsverwaltung für Bildung beschäftigt sich aktuell mit der Maskenpflicht in Schulen. "Wir sind noch nicht zu einem...

