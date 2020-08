07.08.2020 ( vor 2 Stunden )

Angesichts andauernder Hitze warnt die Landesregierung vor extremer Belastung. "Vor allem Kinder, gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind in praller Sonne und bei hoher Hitze gefährdet", mahnte das Sozialministerium am Freitag in Wiesbaden. Am Montag würden den vierten Tag in Folge Tempe