09.08.2020 ( vor 1 Woche )



Die Berliner Polizei hat in Mitte nach einem illegalen Autorennen den Wagen und den Die Berliner Polizei hat in Mitte nach einem illegalen Autorennen den Wagen und den Führerschein eines 19-Jährigen beschlagnahmt. Einsatzkräfte wurden auf fünf Autos aufmerksam, die auf der Straße Unter den Linden hupten und mit Warnblinklicht fuhren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Abbie 👓 Vollständige Meldung