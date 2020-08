10.08.2020 ( vor 2 Tagen )



Auf einer Bundesstraße in Bayern sind in der Nacht vier Menschen ums Leben gekommen, der Fahrer eines Kleintransporters wurde verletzt. Er war frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B20 in der Nähe von Ascha (Landkreis Straubing-Bogen) sind am frühen Montagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Autos sei bei einem Überholver... 👓 Vollständige Meldung