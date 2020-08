10.08.2020 ( vor 2 Tagen )



Spektakulärer Fund im Hamburger Hafen: Polizei und Zoll haben in einem Container rund 1, 5 Tonnen Kokain entdeckt. Das ist eine der größten Mengen, die je im Hamburger Hafen sichergestellt wurden, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes am Montag. Das Rauschgift, das zwischen Reissäcken versteckt w