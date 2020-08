14.08.2020 ( vor 4 Stunden )



In Amsterdam schießt die Polizei auf einen Deutschen, der auf der Straße mit einem Messer bewaffnet ist. Der 23-Jährige stirbt noch am Tatort. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Ein mit einem Messer bewaffneter Deutscher ist in Amsterdam von Polizisten erschossen worden. Polizeibeamte hätten den 23-Jährigen am Donnerstagnachmittag mit dem Messer in der Hand auf einer Straß... 👓 Vollständige Meldung