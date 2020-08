Rohstoffkonzern: K+S will Kosten in der Verwaltung senken – mehr als 300 Jobs bedroht Der Düngemittel- und Salzkonzern will die Verwaltungskosten senken. Zwischen 300 und 400 Mitarbeiter könnten von einem Stellenabbau betroffen sein.

Handelsblatt vor 3 Tagen - Wirtschaft