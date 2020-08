Scholz will Bezugsdauer erhöhen: Merkel offen für längeres Kurzarbeitergeld Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft mit voller Wucht. In der Folge erhöht sich die Zahl der Menschen, die sich in Kurzarbeit befinden....

n-tv.de vor 3 Stunden - Welt





Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg um 28 gestiegen Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Hamburg ist bis Samstag um 28 gestiegen. Am Tag zuvor waren es 29, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Seit...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik Auch berichtet bei • taz