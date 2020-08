Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 5 Tagen



Das Bayern-Wetter: Heißes Wochenende mit Sommergewitter und 32 Grad 00:48 Am Donnerstag zuerst sonnig, später von Südwesten Wolken, Schauer und Gewitter: 25-33°C Am Freitag mehr Wolken als Sonne. Vormittags zeitweise Regen, später auch Schauer und Gewitter möglich: 25-30°C Am Samstag oft sonnig. Im Norden und Osten Schauer und Gewitter: 24-29°C Am Sonntag sonnig...