24.08.2020 ( vor 3 Tagen )



In der Nordsee im Watt zu wandern oder im Wasser zu schwimmen kann in diesen Tagen gefährlich werden. Denn eins der giftigsten Tiere Europas versteckt sich hier zurzeit vermehrt im Sand. An der Nordseeküste werden in diesem Sommer vermehrt Stiche des giftigen Fisches Petermännchen verzeichnet. Die 1 In der Nordsee im Watt zu wandern oder im Wasser zu schwimmen kann in diesen Tagen gefährlich werden. Denn eins der giftigsten Tiere Europas versteckt sich hier zurzeit vermehrt im Sand. An der Nordseeküste werden in diesem Sommer vermehrt Stiche des giftigen Fisches Petermännchen verzeichnet. Die 1 👓 Vollständige Meldung