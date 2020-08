25.08.2020 ( vor 5 Stunden )



Teile Niedersachsens müssen sich auf stürmisches Wetter gefasst machen. Ein Sturmtief bei Irland ziehe über die Nordsee ostwärts und am Mittwoch tagsüber über Südjütland (Dänemark) hinweg. Das zugehörige Sturmfeld erfasse vor allem Nordwestdeutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Diens Teile Niedersachsens müssen sich auf stürmisches Wetter gefasst machen. Ein Sturmtief bei Irland ziehe über die Nordsee ostwärts und am Mittwoch tagsüber über Südjütland (Dänemark) hinweg. Das zugehörige Sturmfeld erfasse vor allem Nordwestdeutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Diens 👓 Vollständige Meldung