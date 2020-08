Vizepräsident Pence: "Joe Bidens Amerika ist nicht sicher"

27.08.2020 ( vor 4 Stunden )

Vizepräsident Mike Pence will neben Donald Trump eine zweite Amtszeit im Weiß en Haus antreten. Beim Parteitag der Republikaner lässt er sich feiern. Das zentrale Thema seiner Rede: Recht und Ordnung. Alle Infos im Newsblog. In den USA wird am 3. November ein neuer Präsident gewählt. Die Delegierten beim Parteitag der Republikaner hatten am Montag (Ortszeit) Donald Trump einstimmig als ihren Kan...