27.08.2020 ( vor 4 Stunden )



Er ermordete eine Frau und deren Enkelin auf brutale Weise – dafür wurde ein Indianer in einem US-Gefängnis nun per Giftspritze getötet. Das Urteil war umstritten, da es sich um einen Ureinwohner handelte. Ungeachtet von Protesten ist in den USA ein wegen Doppelmordes verurteilter Angehöriger des Indianerstamms der Navajo hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen Lezmond Mitchell wurde am Mit... 👓 Vollständige Meldung