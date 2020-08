28.08.2020 ( vor 5 Stunden )



Eine deutsche Wanderin ist in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt. Beim Abstieg ihrer Tour im Karwendelgebirge stürzte die 47-Jährige ab. Ihre Begleiterin konnte gerettet werden. Eine 47-jährige deutsche Wanderin ist bei einer Bergtour im Karwendelgebirge in Österreich tödlich verunglückt. Beim Abstieg von der 2.733 Meter hohen Kaltwasserkarspitze stürzte sie am Donnerstag aus bisher... 👓 Vollständige Meldung