Frank-Walter Steinmeier: Bundespräsident kritisiert Angriff auch den Reichstag scharf

30.08.2020 ( vor 6 Tagen )



Am Rande der Corona- Am Rande der Corona- Demo in Berlin wollten zahlreiche Teilnehmer ins Reichstagsgebäude eindringen. Drei Polizisten hielten die Menge zurück. Der Bundespräsident ist entsetzt über die "politischen Hetzer". Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich entsetzt über den Angriff auf das Reichstagsge 👓 Vollständige Meldung