31.08.2020 ( vor 17 Stunden )



Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Montag um 38 auf 9083 gestiegen. Aktuell sind 1039 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 10.10 Uhr). Das sind 15 weniger als am Sonntag. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 243. Die Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Montag um 38 auf 9083 gestiegen. Aktuell sind 1039 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 10.10 Uhr). Das sind 15 weniger als am Sonntag. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 243. Die 👓 Vollständige Meldung