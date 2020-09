02.09.2020 ( vor 17 Stunden )



Alten- und Pflegeheim in Itzstedt trennt sich von Mitarbeiterin. Sie hatte an Protesten in Berlin teilgenommen und sich dann krankgemeldet. Alten- und Pflegeheim in Itzstedt trennt sich von Mitarbeiterin. Sie hatte an Protesten in Berlin teilgenommen und sich dann krankgemeldet. 👓 Vollständige Meldung