𝕃𝕠𝕥𝕠𝕤𝕣𝕚𝕥𝕥𝕖𝕣 • unbezwingbar @ArairaSunshine @_Kinderrechte_ Gefühlsblindheit kann mit eine Folge von Missbrauch, Gewalt und Verwahrlosung in de… https://t.co/qcemGG0VI0 vor 10 Stunden Tine Boe @DonGiardino Ja, das schaffen Sie. Sie machen genau das, was wirklich für unsere Erde zählt und uns überleben lässt… https://t.co/BsCybUhLNn vor 18 Stunden Re #Blacklivesmatter selber wisst, dass ihr grad nur iwie überleben und duechhalten müsst? und wenn es endet fallt ihr erst mal in so ei… https://t.co/JRFXWjAs3Q vor 2 Tagen Giovanni Roi D74-Friends Ich bin in Gefahr zu sterben, und ich bitte Sie, mir zu helfen,mich zu retten!Ich bin die Person, die a… https://t.co/13bILV9vy3 vor 3 Tagen your local mess 🌷 @BobSlasher tbh irgendwann hab ich‘s auch nicht mehr gemacht, zum einen teil, weil ich es einfach nicht mehr versth… https://t.co/OibPvl0rcY vor 4 Tagen Sven Badtke Wir Menschen sind in vielen Dingen großartig.⁣ ⁣ Wir können die schwierigsten Lebenserfahrungen überleben⁣ ⁣ Wir kö… https://t.co/OcjDfEriGk vor 4 Tagen