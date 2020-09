Merkel: Nawalny sollte zum Schweigen gebracht werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bestürzt über die Untersuchungsergebnisse im Fall des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny gezeigt. Es...

t-online.de vor 1 Tag - Politik





News von heute: "Er sollte zum Schweigen gebracht werden": Merkel verurteilt "versuchten Giftmord" an Nawalny BGH verschärft Sexualstrafrecht durch Definition von "schutzloser Lage" +++ Letzter Kennedy in politischem Amt verliert Wahl +++ Seltener Sumatra-Tiger in...

stern.de vor 1 Tag - Kultur