03.09.2020 ( vor 13 Stunden )

Stuttgart (dpa) - Der Spanier Thiago vom FC Bayern hat auch nach dem 1:1 gegen die deutsche Fußball Nationalmannschaft am Donnerstag in Stuttgart keine konkreten Hinweise auf seine Zukunftsplanung gegeben. Er habe "keine anderen Dinge" in seinem Kopf als das anstehende Spiel in der Nations League ge