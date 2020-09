04.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Mit einem neuen Trainer und finanzieller Hilfe von Hertha BSC startet Turbine Potsdam am Sonntag in die neue Mit einem neuen Trainer und finanzieller Hilfe von Hertha BSC startet Turbine Potsdam am Sonntag in die neue Saison . Dabei schielen die Brandenburgerinnen auch nach der Champions League -Teilnahme. Doch nach einem erneuten Umbruch wird das alles andere als leicht. 👓 Vollständige Meldung