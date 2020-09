AugsburgerAllgemeine Rund 250 Menschen demonstrieren in Augsburg gegen die Corona-Maßnahmen. Was ihnen besonders missfällt und was heute… https://t.co/tRw39PPpNJ vor 4 Stunden AugsburgerAllgemeine Auf dem Augsburger Ulrichsplatz demonstrieren am Samstagnachmittag rund 250 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der… https://t.co/fGlKq06DxZ vor 6 Stunden AugsburgerAllgemeine Während die Menschen in #Belarus trotz Drohungen tapfer gegen den Diktator Alexander #Lukaschenko demonstrieren, sc… https://t.co/JTr5lcZLbB vor 5 Tagen