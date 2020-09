In Dessau-Roßlau soll ein 17-Jähriger einen Brand im Keller eines Hochhauses gelegt haben. Diverse Möbel brannten in der Nacht zum Donnerstag, das Treppenhaus...

Toter bei Brand in Seniorenwohnanlage in Burgau Bei einem Brand in einer Wohnanlage für Senioren ist in Burgau (Kreis Günzburg) ein Mensch gestorben. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Montagabend zu...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland