Quelle: DPA - vor 18 Stunden



Erfahrungen sammeln: Erster Pop-Up-Radweg in Hamburg 00:51 Hamburg, 06.09.20: In Hamburg gibt es von Montag an den ersten Pop-Up-Radweg - auf beiden Seiten der Straße Beim Schlump. Der Radweg wird zunächst für zwölf Monate eingerichtet, um Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln, die in einen späteren Umbau der Straße einfließen könnten. O-Ton Anjes...