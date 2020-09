Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



Kremlkritischer Aktivist bei Angriff in Moskau schwer verletzt 01:28 In der russischen Hauptstadt Moskau ist der kremlkritische Aktivist und Journalist Jegor Schukow bei einem Angriff schwer verletzt worden. Der 22-Jährige musste wegen Platzwunden im Gesicht und wegen des Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus